Dina Boluarte criticó a Gustavo Petro: “Dedíquese a gobernar Colombia que sus calles se están llenando de protestas”

La presidenta Dina Boluarte criticó las declaraciones de Petro sobre la PNP. Video: TV Perú

La presidenta Dina Boluarte pidió a su par colombiano Gustavo Petro que no siga azuzando las protestas desde su país con las declaraciones contra su gobierno. El último viernes, el presidente colombiano fue declarado como persona “non grata” en el Congreso de la República por sus “ofensivas” declaraciones contra la Policía Nacional de Perú (PNP), en el marco de las movilizaciones sociales a nivel nacional.

“Lamento que (Petro) tenga estas declaraciones tristes para el Perú. Yo creo que para él no es ajeno la situación política que estamos viviendo. Y desde afuera, sigue azuzando a la población peruana y no está bien, rechazamos la injerencia. Dedíquese a gobernar Colombia que sus calles se están llenando de protestas”, dijo la jefa de Estado durante el embarque de remesas de efectivo para la región Puno.

La mandataria indicó que desde diciembre cuando cuatro países, entre los que se encontraba el gobierno de Gustavo Petro, publicaron un pronunciamiento respecto a su asunción como presidenta en reemplazo de Pedro Castillo, inmediatamente se llamó a varios embajadores en consulta, y “una de ellas fue la embajadora de Perú en Colombia”.

“Que nos deje a los peruanos resolver (las protestas)”, agregó.

El presidente colombiano Gustavo Petro fue declarado como persona "non grata" por el Congreso de la República. (Presidencia)

Adelanto de elecciones y Pedro Castillo

Dina Boluarte también pidió que el Congreso de la República tenga en agenda como primer tema el adelanto de elecciones en la próxima legislatura.

“Esperemos que en la próxima legislatura lo puedan poner en el primer día en su agenda y podamos seguir trabajando y discutiendo sobre este tema del adelanto de elecciones, creo que es una petición de parte de la población peruana y hay que saber escuchar”, mencionó.

El Parlamento también aprobó la acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo que lo sindica como líder de una organización criminal y cumple 18 meses de prisión preliminar ante su intento fallido de golpe de Estado.

“El Congreso está tomando las cartas en el asunto conforme a la ley, y la Fiscalía investigará aquellos actos de la supuesta corrupción de Castillo”, argumentó.

Dina Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre del 2022.

Volvió a llamar al diálogo

Dina Boluarte pidió un diálogo con los líderes políticos que están dirigiendo a los manifestantes y llamó a conversar “de manera ordenada, queriendo a la patria”.

“Al pueblo no se le perjudica ni se le pone contra la pared, sobre todo, a los hermanos y hermanas de Puno que no quieren estar en las protestas, ni bloqueando carreteras, sino que quieren trabajar. A aquellas personas que están detrás de las marchas no sigan utilizando a estos hermanos”, dijo.

Además, comentó que en Puno no se está cobrando la pensión 65 que envía el Gobierno, por lo que exigió que trabajen juntos para “salir adelante: Ejecutivo, Legislativo y, sobre todo, los alcaldes y los gobernadores regionales”.

“No sigamos bloqueando carreteras porque esto (el embarque de remesas de efectivo para la región Puno) es un costo adicional que se puede utilizar para otras cosas como carpetas o útiles para los centros educativos. Llamo, una vez más, a la reflexión; están bien las protestas, pero no bloqueemos las carreteras para que sigamos trabajando. Los peruanos no somos violentos, somos hombres de fe”, acotó.

Boluarte lamentó que la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno se haya cancelado y, por tal motivo, generó pérdidas económicas.

“Esperamos que en el transcurso de la semana se normalicen las carreteras y no sigan bloqueando los caminos. No pongamos en riesgo Puno. Les mando un abrazo a todo el Perú”, concluyó.

