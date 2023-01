Vladimir Cerrón se libra de prisión preventiva y seguirá investigado por lavado de activos con comparecencia restringida

El pedido ya había sido rechazado anteriormente por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Penal Nacional

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó este viernes el rechazo del pedido de la Fiscalía para imponer 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre e investigado por lavado de activos y organización criminal en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

El pedido ya había sido rechazado anteriormente por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Penal Nacional, por lo que el fiscal superior Rafael Vela apeló la decisión ante una Sala Superior.

Te puede interesar: Rafael Vela corroboró riesgo de fuga de Vladimir Cerrón: “Estamos ante un caso sumamente grave de lavado de activos”

La audiencia concluyó que la decisión del Juzgado se encuentra conforme a línea jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia y que de los argumentos presentados en la apelación no se evidencia que Cerrón “tenga un propósito de sustraerse a la acción de la justicia”.

“Conforme a lo analizado, el Tribunal concluye que la decisión apelada se encuentra correctamente justificada, ya que de toda la argumentación expresada en la resolución, no se evidencia que se haya incurrido en un caso de infracción formal o sustancial”, detalla el documento.

De esa manera, los jueces de apelación ratificaron la resolución que impuso orden de comparecencia con restricciones contra Cerrón, así como no ausentarse de su localidad de residencia, no salir del país, reportar e informar al juzgado mensualmente sus actividades, no contactar a coinvestigados, testigos y peritos, y pagar S/20 mil de cauciones.

“Caso sumamente grave”

Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, mencionó en diciembre de 2022 que había peligro de fuga de Vladimir Cerrón. El letrado consideró que “debe ser revocada” la decisión del Poder Judicial de dar comparecencia con restricciones y dictar la medida cautelar ante el “decaimiento de todos los niveles de arraigo ante la gravedad de los acontecimientos, alta probabilidad de fuga y entorpecimiento de la probabilidad probatoria”.

“Estamos ante un caso sumamente grave de lavado de activos y de organización criminal. Eso ya quedó determinado en primera instancia y no ha sido materia de impugnación. Lo único que se ha discutido es el peligro procesal. Visto de manera conjunta, se cumple [con el decaimiento del arraigo y alta probabilidad de fuga]”, señaló.

Vela añadió que el despacho del fiscal Richard Rojas tiene un año y medio con la investigación a Cerrón, de quien se ha reconocido vínculos con “una serie de personajes en el área política e internacional para que eventualmente se pueda dar un riesgo de fuga”.

El pedido ya había sido rechazado anteriormente por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Penal Nacional

También cuestionó la situación “inédita” que ocurre en el país, donde “personajes de segundo nivel” en la estructura de la presunta organización criminal están “privados de su libertad”; mientras que Cerrón, quien sería el cabecilla, permanezca libre.

“Por eso, la Fiscalía tiene que tomar acciones respecto a la protección de los fines de la investigación. Es inevitable que siendo el señor Cerrón el líder de la organización criminal no se encuentre privado de su libertad cuando hay otros componentes que sí lo están”, dijo.

SEGUIR LEYENDO