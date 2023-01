Melissa Paredes y el consejo que le dio a Rodrigo Cuba por su primer aniversario con Ale Venturo

Melissa Paredes aconsejó a Rodrigo Cuba tras cumplir un año de romance con Ale Venturo | Préndete. Panamericana TV.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo cumplieron su primer año como pareja el jueves 19 de enero. La pareja está a la espera de su primera hija juntos, sin embargo, se desconocía la fecha en la que habían iniciado su romance hasta que se supo por su aniversario.

Ambos se dedicaron emotivos mensajes en las redes sociales y cerraron el día saliendo a una cena de celebración. Sin embargo, este viernes 20 de enero, en el programa ‘Préndete’ fue casi inevitable hablar del tema. Melissa Paredes es parte de este espacio y lejos de mostrarse escueta se refirió a esta relación.

‘Metiche’ leyó el mensaje de la empresaria hacia el futbolista y recordó el ampay de Rodrigo Cuba con una joven en una discoteca del norte, por lo que señaló que Ale Venturo lo ha perdonado para seguir juntos. Ante esta situación, el conductor no dudó en consultarle a Melissa Paredes si tenía algún consejo para su exesposo

“La verdad, (mi consejo es) que no la vuelva a fregar, porque los hombres pasan bien caleta. A los hombres no se les dice nada, pero más respeto”, señaló la modelo.

Melissa Paredes aconsejó a Rodrigo Cuba. (Instagram)

Tras ello, su compañero de set no dudó en hacerle algunas preguntas, como cuál era el perfume favorito de su exesposo, pues Ale Venturo le había regalado uno a su novio por esta fecha. Aunque señaló que ya no se acuerda de eso y que decidió dejar el pasado atrás, recalcó su consejo.

“Fuera de las bromas, esperemos que ya se comporte. Porque yo digo de los hombres nunca se comenta, ellos pasan piola y con ellos no pasa nada. Yo si diría ese comportamiento ahí porque también ella está embarazadita, hay que respetarla”, finalizó sobre el tema.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo se dedicaron emotivos mensaje por su aniversario

La tarde del jueves 19 de enero, Ale Venturo fue la primera en dedicarle un mensaje a su novio por su primer aniversario. La pareja está esperando su primera hija juntos, por lo que han sido portadas de más de una noticia debido al embarazo que se dio de manera fugaz.

“Feliz aniversario amor. Gracias por todos los momentos lindos que hemos coleccionado a pesar de las adversidades. Me queda claro que nuestro amor es más fuerte de lo que pensábamos. Te amo”, señaló la influencer.

Ale Venturo y su mensaje a Rodrigo Cuba. (Instagram)

Por su parte, el deportista compartió un video de recuento de todo lo que han vivido en este año. Allí le escribió un extenso mensaje demostrando todo el amor que se tienen y con el que espera estar muchos años al lado de la dueña de ‘La Nevera Fit’.

“Feliz aniversario mi amor. El primero de muchos que están por venir, gracias por ser la mejor compañera que me pudo tocar, por estar conmigo en las buenas, las malas y las peores. Me demostraste que siempre estás conmigo en todo tipo de circunstancias, acompañándome en silencio en los momentos más difíciles, sin ti no lo hubiera logrado. Gracias por llenar mis días con todo el amor que tienes para dar, con cada una de tus locuras. Te amo demasiado”, finalizó Rodrigo Cuba.

Rodrigo Cuba y sus emotivas palabras a Ale Venturo.

