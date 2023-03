Las claves para sobrevivir si te encuentras con un oso en EEUU

Aunque generalmente estos animales evitan a los humanos, una vez que han puesto atención a una personas sus acciones pueden variar demasiado (Pixabay)

Encontrar un oso en la naturaleza es un suceso que podría cambiar tu vida para siempre, el corto lapso en el que “convivan” los dos podrían ocurrir diferentes escenarios, es importante recordar que como es un animal salvaje nunca se podrá predecir cuál será su comportamiento.

El Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió una serie de recomendaciones que deben de seguir las personas en caso de que se encuentren con uno de estos mamíferos en el bosque o en el peor de los escenarios en las urbes.

En el sitio web oficial la dependencia explicó que ver un oso en la naturaleza “es un placer para cualquier visitante de un parque nacional. Si bien es un momento emocionante, es importante recordar que los osos son salvajes y pueden ser peligrosos”, detalló sobre los peligros a los que se enfrentan las personas.

El NPS explicó que hay una serie de estrategias que se pueden emplear durante estos encuentros, las cuales ayudarán a disminuir la amenaza de peligro. Todas estos métodos tienen como objetivo calmar al animal, puesto que si se encuentra alterado o listo para el ataque, las consecuencias pueden ser mortales.

Evitarse mutuamente

Los movimiento que debes de realizar enfrente de un oso son calmados para evitar una reacción agresiva (Pixabay)

La dependencia estadounidense detalló que generalmente los osos evitan el contacto con los humanos, puesto que suelen esconderse o mantener su distancia cuando escuchan a un grupo de personas cerca de su guarida, sin embargo una vez que han puesto la atención sobre los humanos las reacciones van a ser diferentes.

Mantener la calma será una de las primeras cosas que debes de hacer cuando estés enfrente de este mamífero, según el NPS la mayoría de los osos no quieren atacar a las personas, si no que los dejen solos en su lugar. “Hablando con calma para que el oso sepa que eres humano y no un animal de presa”, detalló la organización sobre la importancia de demostrarle al animal que no tienes miedo, pánico o ansiedad.

Cualquier movimiento brusco o un sonido podría desencadenar un ataque, el mostrar señales de temor provocará que el oso crea que eres un animal de presa, por ello todas las acciones que debes de realizar son con calma.

Los osos son capaces de realizar diferentes acciones para atrapar a su “presa”, aunque no lo creas pueden correr tan rápido como un caballo de carreras, por lo que salir huyendo despavorido no es una opción. Tampoco subir a un árbol es una situación viable, tanto los grizzlies como los osos negros son capaces de traparlos.

Los ataques

No debes subite a un árbol en un intento desesperado, los osos pueden trepar estas superficies con facilidad (Pixabay)

El NPS explicó que las agresiones de osos a humanos no son tan frecuentes, la mayoría de los que se han registrado es porque el mamífero busca proteger su comida, los cachorros o el espacio en el que vive. La dependencia detalló que si bien las recomendaciones parecen ser obvias, el estar mentalmente preparado para estas situaciones marcará la diferencia.

La organización detalló que ante la presencia de un grizzly o un oso negro se debe de actuar de diferente manera. Con el primero se debe simular estar muerto, “acuéstate boca abajo con las manos entrelazadas detrás del cuello. Abre las piernas para que le resulte más difícil darte la vuelta”, detalló. Quedarse quieto hasta que el animal abandone es lo más importante.

No obstante si el ataque proviene de un oso negro, se deberá de escapar a un lugar seguro ya sea un edifcio o un automóvil, en caso de que realizar esta maniobra es imposible el contraataque será vital para sobrevivir.