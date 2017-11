Stella del Carmen, hija única de Antonio Banderas (57) y Melanie Griffith (60) no quiere ser famosa y, por ahora, no está en sus planes seguir los pasos de sus padres y hasta reniega de ser "hija de". "Esto de la fama no va con ella", dijo el propio actor de su hija que sólo tuvo una breve incursión en la película Locos en Alabama. Sin embargo, la joven –que cumplió 21 años el pasado mes de septiembre– ya empieza a llamar la atención de los medios por su estilo y personalidad.