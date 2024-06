Los tremendos desafíos de Argentina y cómo enfrentarlos

Las acciones no deben ser tipo “las medidas” que toman los gobiernos ineficaces, donde se dice el qué, pero no el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni cómo se va a supervisar la ejecución. Y resultan en un “nunca”. Es mucho más eficaz definir proyectos que especifiquen lo anterior, con una descripción que incluya lo anterior.

Hay que reconocer que muchos de los que acompañan al CEO en su equipo, no están preparados, motivados o capacitados para enfrentar esos cambios. No es lo mismo llegar a una posición ejecutando con calidad la rutina (aunque sea compleja), que transformar la realidad. Ser transformador requiere cualidades diferentes .

Los puntos anteriores implican una nueva cultura de trabajo, que en general no está presente. Si así fuera, el inicio de todo es desarrollarla. Sin palabras altisonantes ni difíciles de entender. Con la definición clara de principios de comportamiento aceptados y requeridos a la gente, sin los cuales la empresa no podrá avanzar y que por lo tanto se convierten en imprescindibles para todos los colaboradores. No porque es simpático ni para ganar un premio o figurar en un ranking, sino para trabajar juntos en una visión compartida, enfrentar al mercado, poder atraer y mantener la mejor gente y triunfar en un mercado complejo. Esto debe hacerse en meses, no en años.