El nivel del PBI por habitante revela el valor de las instituciones en las decisiones privadas

Algunos economistas suelen no acertar y confunden los conocimientos de las ciencias duras, como la física, que no varían con el observador particular, con la economía, que como ciencia social debiera reconocer que cada individuo tiene miradas - intereses particulares- diferentes.

Aunque sorprenda a muchos, las variaciones de ingresos de los países, medida por el PBI por habitante, responden a las diferencias de organización, en particular la coordinación de las actividades individuales, por medio del entramado institucional. Esto es, la incidencia de conformidades y frustraciones en los entendimientos personales para realizar actividades mutuamente satisfactorias. Insisto, para producir ingresos lo relevante es satisfacer necesidades individuales, no las de los dirigentes políticos.

¿Por qué es así? Los ingresos miden los trabajos y bienes entregados por la población para satisfacer sus necesidades personales. Comprender el proceso creativo de ingresos es entender cómo se consiguen los ingresos, el proceso de creación de la riqueza, las remuneraciones personales, explico en el libro “Por un País más Justo y Floreciente”. El Progreso de las personas es producto de las asociaciones individuales para satisfacer sus necesidades. Porque cada persona tiene habilidades insuficientes y necesidades diferentes. Por eso las personas intercambian bienes, realizan transacciones de activos, para conseguir ganancias, superando conflictos, diferencias. Las violaciones, prohibiciones arbitrarias, frustran satisfacciones y empobrecen.

Los logros personales se expanden con las transacciones voluntarias y se contraen con las imposiciones, redistribuciones forzadas, violaciones y pérdidas delictivas. Todo proceso productivo conforma acuerdos superadores de conflictos en pos de ganancias compartidas.

Transacciones

Cada parte concierta entregar bienes que le cuestan o prefiere menos que lo que recibe a cambio, simultáneamente. Milagro posibilitado por las diferencias de miradas individuales. Compiten complaciendo a clientes y a proveedores.

Por ejemplo, un obrero recibe un pago de USD 1.000 a cambio de trabajos por los que aceptaría o le ofrecen USD 800, beneficiándose en USD 200. Quien lo contrata gana UDS 300 porque puede vender lo producido en USD 1.300. Ambas partes se benefician, creando activos por el valor capitalizado de USD 50, confirmarían amplios mercados que recogen decisiones multitudinarias facilitadas por entramados institucionales.

Los ingresos miden el valor de los trabajos realizados más la diferencia entre lo entregado y lo recibido.

La competencia amplía las oportunidades de especializarse en oficios, encontrar ocupaciones y trabajos bien remunerados. A mayor competencia mayores conocimientos, habilidades utilizadas y mayores remuneraciones obtenidas. La competencia hace a las personas más eficientes, conteniendo prejuicios y acomodos de preferidos, con reglas justas, las mismas para todos.

A diferencia de las ciencias duras, los conocimientos, las habilidades en los negocios, no están dadas, si no que dependen de las libertades en las decisiones individuales.

La justicia es eficiencia, promueve la Competencia.

La educación acompaña desarrollando habilidades individuales valoradas. Proceso que también se viene deteriorando por décadas, al punto que una parte creciente de la población desconoce las operaciones básicas del lenguaje y cálculo. También los valores sociales.

Según PEW Research Center, las poblaciones del mundo confían en que los mercados libres brindan mejores oportunidades. Especialmente, Vietnam, China y otros países que sufren o tuvieron sistemas comunistas. Una excepción es la Argentina donde una mayoría no confía en los mercados, pese a que a menudo repiten Libertad, Libertad, pero no adhieren a los derechos convenidos en la Constitución Nacional.

Durante los últimos 40 años el valor adquisitivo de los ingresos de la Argentina perdió dos terceras partes. El PBI promedio en dólares de igual poder adquisitivo era apenas 31%, en 2020, del de 1980 . El exceso de legislación, imposiciones y normativas fue comprimiendo competitividades de la población. No sorprende el furibundo aumento de la pobreza. Si, más allá de los discursos, se deseara recuperar lo perdido, se debiéramos cambiar el rumbo. En América, sólo Venezuela perdió más: su ingreso promedia apenas un 10% del de 40 años antes.

No debiera sorprender que los sistemas autoritarios restrinjan, obstaculicen las libertades, competencia y la educación, con la excusa de la seguridad, la protección. No desean competidores que cuestionen su autoridad.

Al mismo tiempo, toleran piquetes que entorpecen el movimiento y tránsito de personas. Controlan pasos exigiendo pagos al gobierno. Una extorsión que viola y redistribuye derechos individuales. En igual sentido, leyes y algunas sentencias judiciales protegen a delincuentes por sobre los sufrimientos y bienes de las víctimas.

Los controles de precios

Los países elaboran índices de precios para medir la inflación. A medida que los gobiernos se van haciendo autocráticos cambian sus objetivos. En lugar de facilitar la vida de las personas independientes, buscan dominar a potenciales rivales. El control de precios se transforma en una herramienta poderosa de dominación a los comerciantes y empresarios privados.

De todas las variables que inciden en los precios, los gobiernos sólo controlan a los privados.

Aerolíneas Argentinas, estatal, nunca fue sancionada por sus precios de venta ni por sus incumplimientos de horarios. Claro es una entidad estatal dirigida por funcionarios designados por el gobierno.

Así, en tanto los combustibles inciden en todos los costos, nunca YPF, como empresa del Estado fue sancionada o controlada sus precios.

Aunque el tipo de cambio tiene amplia repercusión en todas las actividades, BCRA nunca es observado por las alzas del valor del dóla r.

Los impuestos a la venta también determinan costos. Nunca los gobiernos fueron observados por alzar las tasas impositivas.

Insisten los funcionarios, la inflación está causada por los comerciantes y proveedores privados que suben los precios. Nunca la inflación es responsabilidad de los dirigentes políticos que emiten, imponen costos y gastos a los privados, para mantener mantienen finanzas deficitarias y de baja calidad en general .

