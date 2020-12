Las ignorancias políticas habilitan usurpaciones de espacios y propiedades

(Adrián Escandar)

“El tiempo es dinero” aleccionaba Benjamín Franklin, el inventor y patriota más atesorado por los argentinos: adorna el billete de USD 100. Insistía “debes incluir en tus gastos lo dejado de ganar por el tiempo perdido”

Los argentinos se desesperan con las tremendas pérdidas de tiempo y esfuerzos. Noticias en Infobae: Una protesta impide el acceso de autos al aeropuerto de Ezeiza; los pasajeros deben caminar varios kilómetros con su equipaje y miles de automotores inmovilizados, rehenes del desorden. Otra: 97 usurpaciones y 1.000 hectáreas ocupadas en 25 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Crecen las tomas de las casas vacías en la costa y las intendencias no dejan entrar a sus dueños. Es costumbre que la Ciudad de Buenos Aires, calles y autopistas, también en las provincias, sean ocupadas de protestantes impidiendo la circulación en el país.

Usurpaciones: metáfora de las frustraciones argentinas . Que trastornan la finalidad de esfuerzos, lo invertido en infraestructura, calles, plazas, rutas, autopistas, ciudades, maquinarias. La montaña de tiempos perdidos en gestiones y disputas redundantes. El país desordenado donde tanto pierden.

Un grupo distinguido de economistas de EEUU acaba de publicar una investigación que estima en USD 19 el valor de la hora de espera de las personas. ¿Cuánto es el valor del tiempo perdido en la Argentina? Además, se agotan cuantiosas habilidades en gestiones y disputas improductivas. Por ese desorden se deja de producir y ganar varias veces el ingreso nacional.

Las tomas de espacios y propiedades vienen de larga data. Pero se agudizaron con el nuevo gobierno. Algunos funcionarios insisten en defender los derechos de propiedad. Mientras otros simpatizan con los carenciados, aduciendo que es la única forma de acceder a un terreno o vivienda.

El huevo o la gallina

La pregunta es porqué no habría mejor forma de adquirir una vivienda que usurpando terrenos. La respuesta obvia es que no obtienen ingresos suficientes. ¿Porqué en las naciones avanzadas consiguen viviendas satisfactorias?

El descubrimiento más trascendental de la humanidad: El derecho a competir libre de trabas innecesarias y apropiarse de las ganancias obtenidas. Recién a partir del siglo XVIII comenzaron a reconocer ese derecho y los humanos pudieron iniciar despegarse de las privaciones de los cientos de miles de años desde su aparición en la tierra. Pero tal reconocimiento es extremadamente dispar en el planeta. La mayor parte de la humanidad está sometida a acaparadores de poderes diferentes que la sumen en la pobreza. En cambio, las naciones que mejor avanzaron las libertades a la propiedad competitiva consiguen ingresos y propiedades superiores.

Así, en 2020, el ingreso promedio de los humanos es de USD 11.000 por año. Pero con una amplísima variación entre países. Desde USD 250 anuales, en los más subyugados a jefes autoritarios, hasta superar los USD 60.000 anuales promedio, en las naciones más avanzadas en la liberación de vallados artificiales. La Argentina promedia USD 8.500, al tipo de cambio oficial, un 30% menos que el promedio mundial. Indicando su rezago de los últimos 40 años, cuando se ganaba tres veces el ingreso mundial.

¡El poder adquisitivo de los argentinos se derrumbó a menos de la mitad!, la consecuencia del aumento de trabas injustificadas. Por eso, el acceso a la vivienda, comida, se hace mucho más difícil. Las ignorancias y enfrentamientos latentes empeoran el resultado.

No existen conocimientos generales secretos. El distinto desempeño de los pueblos responde a las trabas artificiales que imponen sus dirigentes. En los países rezagados es común la creencia que los políticos pueden expandir los ingresos totales.

Como no pueden expandirlos, toleran las usurpaciones (apoderamientos no consentidos). No sólo de tierras, también de empleos y otros espacios. Creen beneficiar a los carenciados y a otros preferidos sin advertir los perjuicios al conjunto. Promocionan, otorgan beneficios, a empresas, grupos, gremios, que proclaman prioritarios sin reconocer que no pueden realizar el milagro de la multiplicación de los ingresos, de los derechos y propiedades.

Soberbia ignorancia

La creación de valor y derechos es un milagro que resulta de reconocer las diferencias individuales de habilidades y necesidades. Y unos acuerdan intercambiar faltantes con sobrantes de otros. Un intercambio voluntario, una contratación de derechos de propiedad individuales. Todo lo opuesto a las imposiciones de los gobiernos que violan voluntades con redistribuciones forzosas de derechos, lo contrario a los fines de la República y Constitución.

Cuando el gobierno estatiza un servicio impone su voluntad sobre los derechos de la población a tener la mejor prestación posible. Usurpa, se arroga la voluntad de los individuos , que resultan perjudicados. Lo mismo cuando concede privilegios, reducciones de impuestos a unos, subsidios y otras ventajas particulares.

También al preferir partidarios por encima de agentes competentes en el Estado y sus proveedores. Las empresas y entes estatales lo evidencian. Ignorancia que viene atascando demasiado tiempo. Con diferentes raíces, expuestas en el libro “Por un País más Justo y Floreciente”.

El funcionario que proclama las ventajas de privilegiar una actividad exhibe el trabajo generado y otros logros, ignorando el costo impuesto al resto. Expande la propiedad del beneficiado a costa de empobrecer mucho más al conjunto, como ocurre con toda violación, redistribución forzosa de derechos.

La emisión monetaria es una buena metáfora de los privilegios y la redistribución de derechos. Los pesos recién emitidos concretan ingresos para quien los cobra. Pero empobrecen mucho más al resto, que sufre la pérdida de valor de sus tenencias. Los políticos no quieren entender que las promociones que deciden, con las mejores intenciones, empobrecen al conjunto de la sociedad.

El Poder Ejecutivo y el Legislativo están inmersos en la vorágine política que impulsa la “inflación de leyes y normativas” que desordenan. Para contenerla, y proteger los derechos individuales de los habitantes, las repúblicas erigieron jueces y Poderes Judiciales independientes, con expertos del derecho. Cuanto más avanzados los países, más independientes de la contienda política y respetados los jueces. Mayor Soberanía de la Ley Justa , estable en el tiempo e igual para todos. La aspiración de todas las personas.

