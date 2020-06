Esto que viene sucediendo hace rato ha tomado trascendencia en el contexto actual porque las desigualdades se tornaron mas visibles y menos soportables. Hace algunos días el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación creó el RENATEP -Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular-. Este instrumento fue generado por la ley N.º 27.200 -de Emergencia Social- sancionada en 2016 que establecía, entre otras cosas, un andamiaje institucional inicial para comenzar a visibilizar formalmente y habilitar un camino de acceso a los derechos laborales para este universo de personas trabajadoras. Fundamentalmente implica para el Estado nacional reconocer una deuda de oportunidades y derechos. ¿La creación del RENATEP es la solución al problema del desacople del empleo y el trabajo? No, es una acción limitada y parcial, pero implica comenzar a señalar un camino. Y tan importante como el contenido de esta decisión es haberla tomado ahora, durante la pandemia. En el preludio de esa nueva normalidad es cuando tenemos que debatir y decidir lo que va a ser el futuro. Pensar que es posible una institucionalidad que enmarque estas formas de trabajo es parte de los desafíos para la construcción de una sociedad igualitaria, donde la distribución del ingreso sea más justa, pero que fundamentalmente permita recuperar la universalidad del trabajo en su dimensión de ordenador social, avanzando desde las políticas sociales de transferencia de ingresos hacia la acreencia activa de derechos. Somos contemporáneos de un suceso inédito y de una oportunidad. ¿Somos capaces de actuar con audacia para tomar decisiones transformadoras? Por suerte la historia no viene hecha y esas respuestas todavía no existen, por suerte los límites de lo posible se volvieron difusos y muchas de las propuestas que la organización colectiva construyó para enfrentar la exclusión resultan hoy caminos posibles. Por suerte también, hoy es más cierto que antes que el futuro no es lo que va a venir sino lo que seamos capaces de construir.