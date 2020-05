Tomando en cuenta esta realidad, no cabe dudas de que la suerte está echada para Ana. Cuando la fase más dura de la cuarentena termine, ella tendrá dificultades para retomar su trabajo. Sus hijos aún seguirán en la casa sin poder ir a la escuela y su padre adulto mayor continuará aislado y con requerimientos de asistencia por no poder salir a la calle. Intentará teletrabajar, pero los niños, que no saben de agendas laborales, la interrumpirán en medio de una reunión virtual o cuando intente diseñar esa planificación que tanto análisis requiere. Su capacidad de atención en el trabajo se verá lógicamente afectada, y en un par de meses, cuando se genere la tan ansiada posibilidad de ascenso, un compañero de trabajo varón, que sí pudo volver a la oficina sin ningún obstáculo, obtendrá ese puesto.