El primer aspecto que destacamos es la política económica implementada en el escenario de caída de la actividad económica. El Producto Interno Bruto (PIB), el empleo y la inversión no crecen sostenidamente desde el año 2011. Mientras que las exportaciones, fuente de ingreso de dólares, parecían recuperarse levemente durante 2019. Frente a este contexto, los programas económicos implementados estuvieron caracterizados por mayores restricciones a la actividad y un aumento excesivo de la presión impositiva, es decir, programas que profundizan el ciclo o la denominada prociclicidad de la política económica. Ciertamente, la necesidad de mayor recaudación y el intento de direccionar la actividad hacia el mercado interno mediante restricciones comerciales no solo no reactivan la actividad, sino que profundizan las dificultades. Si bien el objetivo fiscal es necesario y el intento de dinamizar el mercado interno es esperable, los instrumentos y la perspectiva elegidos no parecen convergentes con la coyuntura actual.