Eso si, hay que utilizar el medicamento durante el mayor tiempo posible, lo antes posible. Con las drogas disponibles, ninguna enfermedad crónica tiene cura. Sospechoso interés el de la investigación en manos de la industria farmacéutica . . . ¿Sería lo mismo, si la investigación estuviera en un 90% en manos del Estado y no al revés? ¿Sería lo mismo si la fabricación de medicamentos estuviera en manos del Estado en lugar de estar en manos privadas? Probablemente, no. No es casual, entonces, que la industria farmacéutica elija introducir al “mercado”, drogas para enfermedades crónicas o lo que no es lo mismo, cronifiquen las enfermedades para obtener las descomunales ganancias, uno de los negocios más rentables y poderosos junto al petróleo y las armas.