Ambas leyes buscan “proteger”: en el caso de la de alquileres, forzando el plazo (3 años como mínimo), el mecanismo de indexación, las garantías y otros aspectos. Algunas de estas disposiciones son inocuas (por ejemplo, tipo de garantías, ya que el propietario no accederá a un contrato donde estas no son adecuadas). Otras en cambio (plazo mínimo, mecanismos de indexación) introducen riesgo y por lo tanto implicarán en el corto plazo retracción de demanda (consecuencia: mayor precio de alquiler) y en el mediano plazo menor inversión en el sector (también mayor precio de alquiler). Es de esperar que muchos propietarios se “defenderán” alquilando a parientes o conocidos, con lo cual el que no reúne estas características se verá perjudicado: en general quien no tiene parientes o amigos que son propietarios de viviendas para alquilar. Los pobres, y no los de mayores ingresos.