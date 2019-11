La cartera de educación no escapa a esta regla general. Todos quieren saber quién es el que finalmente conducirá la cartera del Palacio Sarmiento a partir de diciembre de 2019, como si de esa elección en particular dependiese el destino de nuestros 12 millones de alumnos. Es importante recordar que los 10 millones de alumnos escolares son responsabilidad directa de las jurisdicciones educativas (las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y que los 2 millones de alumnos de educación superior están agrupados en instituciones autárquicas y autónomas. Por lo tanto, no llego a conectar con tanta nitidez al ministro nacional con los alumnos, pero ese es mi problema supongo.