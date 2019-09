Alguno del PRO me acusó por la calle de haberme "panquequeado", una acusación sin derecho a respuesta, que me había pasado al espacio del mal. Cuando voté a Mauricio Macri siendo peronista recibí agresiones y ahora, cuando aviso que voto a Alberto Fernandez, descubro que ellos, los de Macri, son mucho más sectarios y agresivos que los de Cristina. Asumo que no lo hubiera imaginado. Yo voto por los resultados y no por mi pertenencia.