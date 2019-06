La gente de a pie no conoce demasiado a Pichetto, y entre quienes lo conocen la mayoría no parece tenerle aprecio. Luciano Cohan, socio de la consultora Elypsis, publicó recientemente los resultados de una encuesta semanal sobre su imagen. Hasta ahora, la negativa prevalecía tanto entre los simpatizantes de Macri como entre los de Cristina Kirchner. No obstante, luego del anuncio de su candidatura, la negativa se disparó para los kirchneristas, mientras que para los macristas se derrumbó y fue superada por la neutral y la positiva. El partido ya no cambia su estrategia según las preferencias de la gente. Ahora la gente cambia sus preferencias según la estrategia del partido.