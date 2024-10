Juan Osorio reitera su rechazo a Sian Chiong en próxima telenovela y prefiere contratar a estudiantes del CEA

Juan Osorio excluye a Sian Chiong de sus futuros proyectos por diferencias en valores (Instagram)

Juan Osorio ha decidido no incluir al actor cubano Sian Chiong en sus futuros proyectos, según declaraciones recientes.

El reconocido productor de Televisa, quien ha sido crítico del comportamiento de Chiong durante su participación en el reality show La casa de los famosos México, considera que las actitudes mostradas por el actor en el programa no son compatibles con los valores que busca en su equipo de trabajo.

“Estoy preparando mis vacaciones, me voy a ir de vacaciones, no tengo nada en puerta, están leyendo los muchachos historias y todavía no decidimos cuál haremos, pero contento, tranquilo”, señaló el productor de Televisa refiriéndose a su equipo de trabajo.

Osorio pone en duda la capacidad actoral de Sian Chiong (Diego Alva/Infobae México)

Al referirse a Sian Chiong, Osorio fue contundente al expresar que no tiene interés en colaborar con él, cuestionando incluso su capacidad actoral.

“No, conmigo no, hay cosas que pienso que no se deben de hacer, se deben de respetar y pues no sé ni siquiera si es actor o no”.

En cambio, el productor ha manifestado su intención de dar prioridad a los nuevos talentos formados en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Osorio destacó la importancia de ofrecer oportunidades a los actores que han dedicado años a su formación en esta institución, con el objetivo de que en el futuro puedan reemplazar a las actuales estrellas de la televisión.

Prioridad de Osorio: nuevos talentos del Centro de Educación Artística de Televisa (Cuartooscuro/ RS)

“En este momento hay que darle oportunidad a los actores que han estudiado en el CEA, que han estado tres años ahí, que han hecho un gran esfuerzo y es el propósito del CEA, tener un semillero de actores para los siguientes proyectos y que el día de mañana van a suplir a las estrellas”, afirmó.

En la entrevista, Osorio mencionó que actualmente no tiene proyectos inmediatos, ya que su equipo está evaluando diferentes historias para decidir cuál llevar a la pantalla.

Sin embargo, dejó claro que Nicola Porcella es el único actor confirmado para su próximo proyecto, siempre y cuando no tenga otros compromisos previos.

Chiong enfrenta críticas y falta de nuevos proyectos tras el fin del programa (Captura de pantalla YouTube El 5)

Por otro lado, Osorio negó tener planes de trabajar con el “Team Mar”, lo que implica que no ha considerado a Gala Montes como protagonista de sus producciones.

El paso de Chiong por La casa de los famosos México ha sido objeto de críticas, ya que su comportamiento fue percibido como oportunista y poco confiable, lo que ha afectado su reputación en el mundo del espectáculo.

A pesar de que el reality show ha concluido, y algunos participantes han intentado justificar sus acciones como parte del juego, Osorio se mantiene escéptico ante estas explicaciones.

A pesar de explicaciones, Osorio permanece escéptico ante el paso de Chiong por el reality (Efe)

Hasta el momento, no se tiene información sobre nuevos proyectos para Sian Chiong, quien ha enfrentado una considerable cantidad de críticas tras su salida del programa.

En tanto, la decisión de Osorio de no trabajar con él refleja la importancia que el productor otorga a la ética y profesionalismo en sus colaboraciones artísticas.