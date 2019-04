Sin embargo, la misma que luchaba con fiereza por los derechos de la mujer, puso su firma en La razón de mi vida, un libro encargado al ex falangista español, Manuel Enrique Penella, en 1951. Allí le hacen decir cosas como éstas: "El primer objetivo de un movimiento femenino que quiera hacer bien a la mujer, que no aspire a cambiarlas en hombres, debe ser el hogar. Nacimos para constituir hogares. No para la calle", dice en el capítulo El hogar o la fábrica.