En cuanto a Cambiemos, se podría decir que atraviesa días decisivos en un intento de reestructuración desde el radicalismo. Según mis fuentes, la convención de este partido se hará a fines de mayo y de a poco se iría encauzando hacia una mayoría radical que sostenga a Cambiemos, claro que con cambios profundos en su formato. Las fuentes consultadas me aseguran que pretenden discutir todas las candidaturas. Incluida la presidencial. No necesariamente para la UCR, pero con amplitud para pensar variantes. Me extrañó la contundencia de la conclusión de una de mis fuentes, me dijo: "Cambiemos es una idea superior a cualquiera de sus integrantes".