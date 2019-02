Frente a este escenario, el economista de Harvard propone abordajes basados en las personas y no los algoritmos para el sector público y el sector privado. "Desde una perspectiva de políticas públicas, no hay ninguna razón para retirarse de desenmascarar el comportamiento criminal, reducir la misoginia e interferir con el tráfico de drogas y la trata de personas. […] En cuanto a las empresas privadas, les aconsejo que anticipen estos problemas invirtiendo dinero: contraten expertos en administración de comunidades online y capaciten personas, no algoritmos, para implementar políticas sobre el contenido apropiado".