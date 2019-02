Nos duelen las tragedias individuales: el jubilado que no puede pagar sus medicamentos; la persona que se queda sola en su casa sin poder pagar una atención y cuidado; el que tiene capacidades disminuidas; el que se le corta la luz y vive solo; el que tiene un trabajo, como los artistas, que involucran esfuerzos personales que no se pueden sostener toda la vida. También duele a los familiares o amigos que quieren ayudarlos pero no pueden. Es demasiado para que cada uno se arregle a su manera.