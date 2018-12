No son pocos quienes adjudican al peronismo la mayoría de los males de la Argentina de hoy y, por cierto, la responsabilidad de haber estropeado al país. Esta explicación es, a mi juicio, muy débil. No da cuenta de por qué surgió el peronismo; también ignora la vileza de muchos golpes, patentizada en hechos como el bombardeo de la Plaza de Mayo en junio de 55, los fusilamientos del 56, la Noche de los Bastones Largos de 1966, y la represión genocida, en verdad iniciada por la AAD en 1973-1974, y que no puede entenderse sin la sanguinaria acción guerrillera previa; en fin, culpabilizar al peronismo como el único motor de la decadencia de la Argentina omite también la entre pobre y pésima gestión de los incontables gobiernos inconstitucionales.