Como ya se sabe, la economía no es una ciencia exacta, pero imperan indicadores donde se puede pronosticar cómo viene la mano. Así, para que Argentina logre estabilidad, el dólar no puede sobrepasar las bandas en las cuales se dispuso su desplazamiento. Si siguen las tasas en el 70%, si el sector bancario no pone más esfuerzo y comprensión, no aparecerán las modificaciones positivas que todos esperamos. En el panorama que se vislumbra, las ventas y especialmente las de bienes durables no mejorarán.