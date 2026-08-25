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Juicio de Alex Saab en EE. UU. se aplaza: Fiscalía blinda pruebas ligadas a Maduro

La jueza Kathleen M. Williams movió el inicio del proceso para el 16 de noviembre y ordenó proteger información confidencial del caso

Alex Saab | (@agusantonetti)
Alex Saab | (@agusantonetti)
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El juicio contra Alex Saab en Estados Unidos tendrá un nuevo calendario y una reserva más estricta sobre parte de la información del expediente. El inicio del proceso, previsto inicialmente para el 8 de septiembre de 2026, fue aplazado para el 16 de noviembre por decisión de la jueza federal Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida.

De acuerdo con la información publicada por Semana, con base en documentos judiciales conocidos por NTN24, la decisión respondió a una solicitud conjunta de la defensa y la Fiscalía. Ambas partes argumentaron que necesitan más tiempo para revisar evidencia financiera y preparar el caso, relacionado con presuntas operaciones de lavado de dinero, contratos vinculados al programa de alimentos CLAP y negocios de PDVSA.

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La medida retrasa el juicio más de 60 días y se suma a otra determinación relevante: la jueza excluyó del conteo de la Ley de Juicio Rápido el periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 16 de noviembre. Esto significa que esos días no serán sumados al límite legal del proceso.

Alex Saab - Cargos
Alex Saab - Cargos | crédito Visuales IA

Aplazamiento y protección de pruebas

El caso de Saab es uno de los procesos más observados en los tribunales federales de Estados Unidos por sus implicaciones políticas y por su relación con la causa judicial contra Nicolás Maduro, cuyo juicio en Nueva York está previsto para junio de 2027.

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Además del aplazamiento, la información confidencial presentada por el Gobierno estadounidense quedó bajo una estricta orden de protección. Según el reporte, se trata de una medida similar a la adoptada en el proceso paralelo que se adelanta contra Maduro. En la práctica, esto blinda el manejo de documentos sensibles y limita su circulación dentro del expediente.

Saab, empresario barranquillero de 54 años, fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaba cargos por presuntas operaciones de lavado de dinero. En 2023, el entonces presidente Joe Biden lo liberó como parte de un intercambio de prisioneros con el régimen venezolano, decisión cuestionada por legisladores republicanos y opositores venezolanos.

Tras su regreso a Caracas, Saab asumió como ministro de Industrias y Producción Nacional. Sin embargo, su retorno a la justicia estadounidense se produjo en circunstancias inusuales: después de la captura de Maduro el 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses, el gobierno interino de Delcy Rodríguez puso a Saab bajo custodia y lo deportó a Florida.

Saab podría ser clave contra Maduro

El empresario compareció por primera vez ante la corte el 18 de mayo, dos días después de su llegada a Estados Unidos. Desde entonces permanece detenido mientras espera el juicio que ahora comenzará en noviembre.

La nueva acusación formal presentada en Miami es más amplia que la original de 2021. Según el reporte, incorpora el programa CLAP, un presunto esquema de lavado mediante operaciones petroleras de PDVSA y menciona a Maduro entre los funcionarios venezolanos que habrían recibido sobornos.

Ese punto aumenta la relevancia del expediente. Los fiscales consideran a Saab un posible testigo clave en el proceso contra Maduro en Nueva York, por lo que su juicio en Florida podría tener efectos más allá de los cargos que enfrenta directamente.

Alex Saab - Cargos| REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo
Alex Saab - Cargos| REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

Saab podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión si es hallado culpable. Por ahora, la defensa y la Fiscalía tendrán más tiempo para revisar la evidencia financiera, mientras la corte mantiene bajo protección la información confidencial del Gobierno estadounidense.

El nuevo giro deja el caso en pausa hasta noviembre, pero también confirma su peso político y judicial. La decisión de la jueza Williams no solo modifica el calendario del empresario colombiano, sino que preserva documentos sensibles en un proceso que puede incidir en una de las causas más importantes contra Maduro en Estados Unidos.

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