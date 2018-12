Poco me importa hablar de la historia de la corrupción que comenzó o no con la colonización española y la práctica del contrabando. Hay que poner en tema el hoy, desenmascarar el aquí y ahora. Recuperar a Jorge Luis Borges, nombrarlo: "El argentino a diferencia de los americanos del norte y de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse a la circunstancia de que, en este país, los gobiernos suelen ser pésimos o al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción o cierto es que el argentino es un individuo, no un ciudadano. El Estado es impersonal, el argentino sólo concibe una relación personal. Por eso, para él, robar dineros públicos no es un crimen. Compruebo un hecho, no lo justifico o excuso".