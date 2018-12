Los otros pobres, como plantea la encíclica Laudato si' del papa Francisco, menos visibles, son los ecosistemas naturales. Ya no quedan ecosistemas naturales sin impactos causados por las actuales formas de producción y consumos de bienes y servicios. Inclusive la Antártida sufre impactos de la contaminación. Peor aun, recordemos que esta situación se da cuando entre el 40% y el 50% de la población mundial no acceden a los bienes y los servicios necesarios para una vida digna. Pero no podemos vivir sin los servicios que proveen los ecosistemas naturales: desde aire puro, agua potable, alimentos sanos, diversidad biológica, renovación de suelos, hasta calidad de vida, comunidades humanas integradas y ejercicio de los derechos de la democracia. Es hora de que entendamos que ecología y economía son dos caras de la misma moneda. Ecología es el conocimiento de la casa. Economía es la gestión de la casa, no existe una buena gestión sin conocimientos sólidos de todas las dimensiones de la naturaleza y de la sociedad.