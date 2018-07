Los más racionales de la oposición lo miran de reojo. Sostienen que Macri no está dispuesto a acordar sobre la base de un diálogo sino que quiere un contrato de adhesión. Aspira a que lo acompañen respaldando el ajuste sin más. El peronismo no come vidrio. Todos son conscientes de que si convalidan las propuestas duras del oficialismo, el kirchnerismo los correrá por izquierda. Demasiado cerca del 2019 para ayudar.