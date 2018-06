Cuando llegamos a la antesala del despacho de la funcionaria, un par de asesores de prensa y otro par de investigadores del Parque —todos muy amables— nos dijeron que yo no podría participar de la audiencia porque "no estaba invitado y era un periodista muy conocido". Pero que, con gusto, Hochbaum me daría una entrevista, algún día. Por las dudas me la den, pedí esa entrevista.