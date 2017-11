Como buena liberal, Germaine Necker sostenía que las fronteras cumplían el sólo propósito de delimitar países a los efectos de evitar la monumental concentración de poder que surgiría de un gobierno universal. Con razón mantenía que el fraccionamiento y la dispersión vía el federalismo dentro de las fronteras proporcionaban un reaseguro adicional a las extralimitaciones de los aparatos políticos y, a su vez, era una notable expositora de la libertad de comercio. Asimismo, se hubiera disgustado mucho con la existencia de la figura del "inmigrante ilegal", propia de regímenes absurdos. Desde luego que nuestra autora no tuvo que vérselas con aquella contradicción en términos denominada "Estado benefactor", cuyos "servicios gratuitos" naturalmente están siempre colapsados y demandan más recursos de los contribuyentes. Pero esto no debería servir de pretexto para bloquear los movimientos migratorios libres, salvo antecedentes delictivos. Si bien es cierto que el problema reside en el "Estado benefactor" y no en los inmigrantes, se debería impedir que estos recurran a los referidos "servicios gratuitos" para no agravar la situación fiscal y simultáneamente debería eximírselos de aportes que impliquen el descuento del fruto de sus trabajos para mantener esas prestaciones, con lo que serían ciudadanos libres como muchos desearían ser.