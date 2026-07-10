Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 10 de julio

En el cierre de operaciones, el cambio de euro a dólar canadiense se estableció en 1,62 dólares canadienses, manteniéndose sin variación respecto al precio de cierre anterior, también de 1,62 dólares canadienses, lo que refleja una variación porcentual de -0,28% en comparación con la jornada previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,5%, mientras que su variación interanual se sitúa en una baja del -0,23%.

El euro a dólar canadiense presenta una tendencia negativa por segundo día consecutivo, reflejando una caída en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,68%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,6%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado.

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