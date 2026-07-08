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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 8 de julio

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que la sesión previa, pero con una variación porcentual de -0,18%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del 0,05%, mientras que, en el contexto interanual, ha registrado un avance del 2,91%.

El tipo de cambio del dólar canadiense frente al dólar estadounidense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 2,03%, notablemente inferior a la volatilidad de referencia de 4,07%, lo que sugiere una economía relativamente estable en este contexto.

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