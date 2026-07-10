Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 10 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó a 1,42 dólares canadienses, manteniéndose estable respecto al precio de cierre anterior de 1,42, con una ligera disminución del -0,11% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,32%, aunque mantiene un avance interanual del 2,69%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días, reflejando una depreciación constante de la divisa estadounidense.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 1,28%, significativamente menor que la volatilidad de referencia del 4,07%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado de divisas.