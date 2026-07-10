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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 10 de julio

La moneda europea registra un avance en su valor respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,71 quetzales, lo que representa un aumento del 2,26% respecto al cierre anterior de 8,51 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un descenso de 0,12% y su variación interanual se sitúa en -0,41% (mínimo en el año).

El tipo de cambio del euro al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,81%, superando la volatilidad de referencia del 20,24%, lo que indica un contexto de inestabilidad en el mercado.

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