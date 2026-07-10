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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 10 de julio

La divisa estadounidense experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, registrando un incremento del 2,28% respecto al precio de 7,45 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al quetzal ha mostrado una tendencia positiva por tres días consecutivos, reflejando un fortalecimiento en la moneda estadounidense. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,16%, superior a la volatilidad de referencia del 20,24%, lo que sugiere un entorno de mayor inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,07%, mientras que en términos interanuales ha acumulado una subida del 2,11%.

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