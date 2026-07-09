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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 9 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del jueves

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,62 dólares canadienses, lo que representa un leve incremento del 0,04% respecto al precio de cierre anterior de 1,62, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una bajada del 0,32%, mientras que su variación interanual se sitúa en un descenso del 0,47%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante el último día, marcando una recuperación tras una racha de estabilidad. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,51%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,59%, lo que indica un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

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