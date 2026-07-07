Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 7 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniéndose sin cambios respecto al precio de cierre anterior, también de 1,42, lo que representa una variación porcentual de -0,05% comparado con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del 0,13%, mientras que en el análisis interanual presenta un avance del 3,35%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 2,07%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,07%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado de divisas.

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