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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 9 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la jornada previa, con una variación porcentual de -0,01% respecto al precio de cierre anterior de 1,42, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del 0,2%, mientras que su evolución anual muestra un avance del 2,72%.

El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días. La volatilidad actual del 1,55% es significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,07%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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