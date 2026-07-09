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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 9 de julio

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 8,71 quetzales, lo que representa una variación del 2,47% respecto al precio de cierre anterior de 8,5 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,33%, aunque su variación interanual muestra una caída del -2,81%.

El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva tras un día de ascenso, evidenciando un posible repunte en su valor. La volatilidad actual del 25,44% supera notablemente la volatilidad de referencia del 20,26%, lo que sugiere un período de inestabilidad en el mercado de divisas.

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