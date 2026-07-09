Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 9 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,24% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al quetzal muestra una tendencia positiva durante los últimos dos días, lo que indica un fortalecimiento de la divisa estadounidense en el mercado local.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,02%, superando la volatilidad de referencia del 20,23%, lo que sugiere un escenario de inestabilidad en el mercado cambiario.

En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado un avance del 2,26%, aunque su variación interanual muestra una bajada del -0,45%.