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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 8 de julio

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro cotiza en promedio a 8,7 quetzales, lo que representa un aumento del 2,19% respecto al precio de cierre anterior de 8,51 quetzales, según la fuente Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,57%, aunque en términos interanuales muestra una caída del -0,51%.

El tipo de cambio euro a quetzal guatemalteco ha experimentado una tendencia positiva en los últimos días, consolidándose por primera vez en esta dirección. La volatilidad actual se sitúa en 24,54%, por encima del 20,31% de referencia, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

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