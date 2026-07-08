Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 8 de julio

En la apertura de la jornada, el euro cotiza en promedio a 8,7 quetzales, lo que representa un aumento del 2,19% respecto al precio de cierre anterior de 8,51 quetzales, según la fuente Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,57%, aunque en términos interanuales muestra una caída del -0,51%.

El tipo de cambio euro a quetzal guatemalteco ha experimentado una tendencia positiva en los últimos días, consolidándose por primera vez en esta dirección. La volatilidad actual se sitúa en 24,54%, por encima del 20,31% de referencia, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

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