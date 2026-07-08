Noticias

Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 8 de julio

La moneda europea ha registrado un descenso respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen TZQSRZO75NH6NKWC524NBLF7CA

En la apertura de la jornada, el cambio de euro a dólar canadiense se establece en 1,62 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que la sesión previa, aunque experimentando una ligera variación porcentual a la baja del -0,21%. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, los euros registraron un descenso del -0,25%, mientras que en el último año, su variación interanual se sitúa en -0,61% (escribir en HTML negritas).

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante dos días consecutivos. La volatilidad actual del 3,09% es inferior a la volatilidad de referencia del 4,6%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 8 de julio

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 8 de julio

Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 8 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 8 de julio

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 8 de julio

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 8 de julio

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 8 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 8 de julio

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 8 de julio

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 8 de julio