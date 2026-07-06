Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 6 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense alcanzó un precio promedio de 1,42 dólares canadienses, manteniéndose sin cambios respecto al cierre anterior, que también fue de 1,42, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve avance de 0,03%, mientras que en términos interanuales, su valor ha aumentado un 3,06%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un avance sostenido. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 2,12%, notablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,07%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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