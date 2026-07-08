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Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 8 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un aumento del 2,43% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,44 quetzales, según información de Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,25%, a pesar de experimentar una caída interanual del -0,45%.

El tipo de cambio entre el dólar y el quetzal muestra una tendencia positiva tras un día de crecimiento sostenido. La volatilidad actual del 24,68% se encuentra por encima de la volatilidad de referencia del 20,33%, indicando un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.

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