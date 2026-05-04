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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 4 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,36 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de 0,24%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,47%, mientras que en el último año su variación se sitúa en una caída del -0,63%.

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El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del 5,79% supera la volatilidad de referencia del 4,57%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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