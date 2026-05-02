Se percibe sismo de magnitud 4.7 este sábado 2 de mayo en Ollagüe

Chile es uno de los países con más actividad sísmica y volcánica del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 4.7 sacudió a Chile este sábado 2 de mayo de 2026 a las 02:22 horas (hora local). El epicentro, se registró en la ciudad de Ollagüe, exactamente a 72 kilómetros de la localidad y tuvo una profundidad de 122 kilómetros de acuerdo con la información preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN).El CNS también detalló que las coordenadas del epicentro del temblor se registraron a -21.709 grados de latitud y -68.71 grados de longitud. Recuerda que ante cualquier sismo, debes consultar información únicamente de fuentes oficiales, para evitar caer en rumores o noticias falsas.Tras un terremoto, revisa tu hogar en búsqueda de posibles afectaciones, usa tu celular solo en caso de emergencia, evita saturar las líneas telefónicas, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras una actividad sísmica importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.

Un temblor puede ocurrir en cualquier instante, por lo que es importante estar preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.

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Durante un terremoto conserva la calma y encuentra un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer, no uses los ascensores, ni te quedes en la caja de las escaleras, ni en el marco de una puerta.

Si estás en un automóvil, estaciónate y ponte lejos de edificios, árboles y postes; si te encuentras en la costa, abandona la playa y refúgiate en zonas altas, ante la posibilidad de un tsunami; y si estás en una silla de ruedas y no puedes desplazarte a un lugar seguro, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.

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La zona más sísmica del mundo

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, esto se debe a su ubicación geográfica y geotectónica, ya que está dentro de una de las zonas con mayor liberación de energía, en la permanente convergencia de la "Placa de Nazca" y la "Placa Sudamericana", en la llamada zona de subducción.

Además, el país se encuentra en una región conocida como Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico, considerada la región con la mayor cantidad de volcanes y temblores del planeta.

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Esta zona reúne el 75% de los volcanes que existen en el mundo e incluye más de 450 estructuras volcánicas, sin mencionar que es donde suceden el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial y el 81% de los sismos más fuertes del planeta.

Únicamente en Chile han ocurrido el 50% de los tsunamis de los que se tienen registros en el mundo, según información del Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastres.

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Anillo de Fuego del Pacífico alcanza toda la costa del Pacífico, iniciando en Chile, pasado por Centroamérica, México, Estados Unidos, recorriendo las Islas Aleutianas, posteriormente baja por las costas de Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas, hasta llegar a Nueva Zelanda.

Algunos volcanes que se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico y que han generado erupciones importantes con grandes daños a escala global, son: el Krakatoa en Indonesia, Monte Fuji en Japón, Monte Santa Elena en Estados Unidos, el Chichón en México y el Nevado del Ruiz en Colombia, entre otros.

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Cada vez que ocurre un temblor o erupción importante en esta región, surge el miedo de que el Cinturón de Fuego del Pacifico se "active" dejando a su paso más desastres naturales, sin embargo, esto no es posible, ya que cada sismo o actividad volcánica son en su mayoría independientes entre sí, es decir, no tienen relación directa.

En 2010 ocurrió el sismo fuerte más reciente de Chile. (Archivo Fotográfico y Digital de la Biblioteca Nacional de Chile)

El terremoto más letal en Chile

La noche del 24 de enero de 1939 ocurrió el terremoto más letal en la historia de Chile. Un sismo de magnitud 8.3 se sintió desde Valparaíso y hasta Temuco, sin embargo, fue en Concepción y Chillán donde hubo más daños.Este movimiento telúrico fue llamado como el terremoto de Chillán porque fue justo ahí donde más destrucción causó, con solo decir que más de la mitad de sus construcciones se desplomaron.

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Aunque se calculan alrededor de 30 mil muertos por el sismo, solo se identificaron a poco más de 5 mil victimas. (Archivo Fotográfico y Digital de la Biblioteca Nacional de Chile).

A consecuencia del temblor, se interrumpieron los servicios de electricidad, teléfono y telégrafo, no había transporte, la estación de ferrocarril quedó en el suelo y el desastre provocó la escasez de alimentos y agua.El terremoto de Chillán de 1939 es la tragedia que más víctimas fatales ha cobrado en Chile. La cifra oficial de muertos fue de 24 mil, pero algunos calculan que fueron cerca de los 30 mil, aunque sólo 5 mil 685 fueron identificados.

Otros sismos

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Además de los sismos mencionados, han habido otros importantes en la historia de Chile.

Se han registrado, por ejemplo, otros dos movimientos telúricos con magnitud superior a 8.5, sin embargo, estos han ocurrido hace más de 100 años -sin contar los temblores ya mencionados-, según los registros del CSN.

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La madrugada del 8 de julio de 1730 se sintió un terremoto de 8.7 de magnitud en Valparaíso que dejó alrededor de 3 mil víctimas. Otro sismo, esta ocasión de 8.8 de magnitud, se percibió en Arica la noche del 16 de septiembre de 1615, el cual sorprendentemente no dejó fallecidos.

Por otra parte, hay dos temblores más que dejaron un saldo de más de 2 mil decesos: la noche del 9 de mayo de 1877, en Iquique, se registró un sismo de magnitud 8.5; y el de la mañana del 8 de febrero de 1570, que tuvo una magnitud de 8.3.