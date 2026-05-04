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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 4 de mayo

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,93 quetzales, lo que representa un incremento del 1,89% en comparación con el precio de cierre anterior de 0 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,68%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,35%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco en los últimos días, marcando un aumento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 11,84%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 19,96%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado en este periodo.

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