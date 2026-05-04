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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 4 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,63 quetzales, lo que representa una disminución del 0,07% respecto al precio de cierre anterior de 7,64 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 13,33%, por debajo de la volatilidad de referencia del 19,49%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,87%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,68%.

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