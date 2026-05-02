Cómo se movió la fortuna de los 10 millonarios más ricos del planeta este día

En el club de los más ricos, nadie tiene el puesto asegurado (Composición fotográfica infobae)

Un mal día en Wall Street puede costar miles de millones de dólares y uno o varios peldaños en el listado de los personajes más ricos del mundo.

Este ranking volvió a actualizarse en las últimas horas: fortunas que parecían inamovibles cayeron varios niveles, mientras que otros aprovecharon el impulso para subir lugares.

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Te presentamos el nuevo listado, los cambios más destacados y cuánto ganó o perdió cada uno de estos millonarios.

Quién ganó y quién perdió hoy en el mundo de los superricos

Elon Musk.

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Su fortuna: $782.1B.

Cuánto cambió: 0.8%.

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Valor del cambio: $6.3B.

Larry Page.

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Su fortuna: $313.2B.

Cuánto cambió: 9.5%.

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Valor del cambio: $27.2B.

Sergey Brin.

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Su fortuna: $288.8B.

Cuánto cambió: 9.5%.

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Valor del cambio: $25B.

Jeff Bezos.

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Su fortuna: $272.3B.

Cuánto cambió: 0.7%.

Valor del cambio: $1.8B.

Jeff Bezos es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $210.0B.

Cuánto cambió: -8.5%.

Valor del cambio: $19.4B.

Larry Ellison.

Su fortuna: $205.0B.

Cuánto cambió: -1.1%.

Valor del cambio: $2.4B.

Michael Dell.

Su fortuna: $176.6B.

Cuánto cambió: 1.8%.

Valor del cambio: $3.2B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $172.6B.

Cuánto cambió: -4.6%.

Valor del cambio: $8.2B.

Rob Walton & family.

Su fortuna: $149.7B.

Cuánto cambió: 2.5%.

Valor del cambio: $3.6B.

Jim Walton & family.

Su fortuna: $147.0B.

Cuánto cambió: 2.5%.

Valor del cambio: $3.6B.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Reuters)

En los siguientes 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán movimientos verticales (entre generaciones) y apenas 9 billones horizontales (entre cónyuges), de acuerdo con el reporte de UBS sobre riqueza global en 2025.

El tamaño de las fortunas

El capital privado global alcanza así una nueva cima, con una riqueza total de 16,1 billones de dólares, una cifra que solo Estados Unidos y China superan en términos de Producto Interno Bruto. Además del crecimiento en número, la concentración de riqueza también marca un hito: 15 personas superan los 100.000 millones de dólares y tres han cruzado la barrera de los 200.000 millones.

El sector tecnológico domina el ranking, con Larry Page y Sergey Brin —cofundadores de Google— en el séptimo y octavo lugar, con 144.000 millones de dólares y 138.000 millones de dólares respectivamente. Ambos continúan expandiendo su patrimonio mediante inversiones enInteligencia artificial, biotecnología y vehículos autónomos.

El único español en el Top 10 es Amancio Ortega, fundador de Inditex, con 124.000 millones de dólares. Su táctica inmobiliaria global complementa el éxito sostenido de Zara y otras marcas del grupo. Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft y propietario de los Ángeles Clippers, cierra la lista con 118.000 millones de dólares, consolidando la intersección entre tecnología, deporte y medios.

Los multimillonarios y la desigualdad

Cuando se habla sobre la fortuna de los multimillonarios no solamente se trata el tema de la inequitativa repartición de la riqueza sino también de la desigualdad de género que persiste en estos listados.

De acuerdo con Forbes, en 2025 sólo el 15% de los nuevos multimillonarios son mujeres, de las cuales casi dos terceras partes heredaron su fortuna.

El último análisis sobre riqueza global de UBS realizado en 56 mercados destaca que en los próximos 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán transferencias verticales (entre generaciones) y 9 billones transferencias horizontales (entre cónyuges).

Estados Unidos lidera en volumen de transferencias previstas (más de 29 billones), seguido por Brasil y China.

“Las mujeres se beneficiarán especialmente de este proceso, ya que suelen heredar tanto de sus padres como de sus cónyuges y muchas asumen el control total del patrimonio familiar tras enviudar. Una encuesta a mujeres estadounidenses con al menos un millón de dólares en activos revela que el 80% enfrentó dificultades al heredar, principalmente por falta de información o planificación”, resalta.