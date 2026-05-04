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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 4 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del lunes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,59 dólares canadienses, lo que representa una disminución del -0,24% respecto al precio de cierre anterior de 1,6 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,66%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 0,41%.

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El tipo de cambio del euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 3,97%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,32%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.

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