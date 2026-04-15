Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 15 de abril

El euro se pagó al cierre a 20,37 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,11% si se compara con los 20,34 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro acumula una subida 0,13%; por contra desde hace un año todavía mantiene una disminución del 6,73%.

Si comparamos el valor con jornadas anteriores, invirtió el resultado de la sesión previa, donde obtuvo una bajada del 0,08%, siendo incapaz de consolidar una clara tendencia. En los pasados siete días la volatilidad fue notoriamente inferior a la acumulada en el último año, de forma que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo habitual.